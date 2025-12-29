به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار نعمت الله باقری با بیان اینکه ۵۰۰ برنامه هفته مقاومت و بصیرت در استان اجرا خواهد شد افرود:۳ برنامه محوری با همت مجموعه های دولتی و مردمی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه یوم الله ۹ دی‌ماه روز بیعت مردم با ولایت و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است افزود:گرامیداشت این روز بزرگ توسط مردم ، دولت و نیروهای مسلح برنامه ریزی شده است.

سردار باقری گفت:برنامه محوری پاسداشت فرمانده شهید حاج قاسم سلیمانی ۱۱ دی ماه در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:از جمله برنامه های محوری این دهه ، برگزاری فراخوان تولید محتوای نسل سلیمانی است که تاکنون ۱۱ هزار اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.