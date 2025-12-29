در آستانه سالروز حماسه نهم دی و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، نشست بصیرتی طلبه‌های استان در حوزه حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی و حضور با بصیرت مردم در صحنه‌های انقلابی گفت: نهم دی روزی است که مردم مؤمن و انقلابی ایران با پیروی از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، نقشه‌های شوم دشمنان و فتنه‌گران داخلی را در هم شکستند و نشان دادند که ولایت‌مداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، رمز پیروزی ملت ایران است.

وی تاکید کرد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه هیمنه استکبار جهانی اعم از آمریکا، ناتو و رژیم غاصب صهیونیستی درهم شکسته شد به گونه‌ای که در روز پنجم جنگ دست‌ها را بالا بردند و تسلیم قدرت انقلاب اسلامی شدند.

سردار جوانی با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران در جنگ نظر کل مسلمانان به انقلاب اسلامی را دگرگون کرد و یکی از نتایج این اثر گذاری انتخابات عراق بود افزود: ایستادگی ملت ونزوئلا هم به تاسی از قدرت جمهوری اسلامی ایران بود.

حماسه ۹ دی نماد حضور و راهپیمایی پرشور مردم کشورمان در ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸ در حمایت از ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل فتنه گران بود.