با پرتاب موفق سه ماهواره بومی، ایران یک‌بار دیگر توانمندی خود را در عرصه فناوری‌های پیشرفته فضایی به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این ماهواره‌ها با مأموریت‌هایی در حوزه پایش منابع طبیعی، مدیریت بحران، توسعه ارتباطات و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، نقش مؤثری در پاسخ به نیاز‌های راهبردی کشور ایفا خواهند کرد.

به گفته کارشناسان، مشارکت بخش خصوصی در ساخت و توسعه این ماهواره‌ها، بیانگر ورود فناوری فضایی به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن، دانش بومی به عرصه کاربرد‌های عملی و خدمات‌محور نزدیک‌تر می‌شود.

در نگاه مردم، این پرتاب موفق تنها یک رویداد علمی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از خودباوری ملی و امید به آینده‌ای است که با تکیه بر توان داخلی و تلاش جوانان این سرزمین ساخته می‌شود.

دستاوردی که نشان‌دهنده تداوم حرکت علمی کشور و اتکا به دانش و توان متخصصان داخلی است.

