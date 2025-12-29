به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: مزایده ملک مازاد سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با کاربری غیر مسکونی- خدماتی واقع در خیابان کارگر به متراژ ۱۲ هزار و ۹۹۸ متر مربع در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت برگزار می‌شود و اسناد مزایده نیز اکنون در سامانه ستاد ایران بارگذاری و قابل مشاهده است.

ناصر یار محمدیان ادامه داد: قیمت کارشناسی این ملک با ۳۵ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال است که با شماره مزایده ۲۰۰۴۰۰۴۶۲۴۰۰۰۰۰۱ مربوط به اموال غیرمنقول با وضعیت موجود و به شکل نقد و اقساط به فروش می‌رسد.

وی گفت: متقاضیان تا ۱۴ دی ماه فرصت دارند اسناد و مدارک مزایده را از سامانه‌های تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات دریافت کنند و همچنین تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه بیست و چهارم دی ضمن مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه پیشنهاد قیمت خود را همراه با اسناد تکمیل شده مزایده که دارای مهر و امضا دیجیتال است از طریق سامانه ستاد ثبت و بارگذاری کنند.

یارمحمدیان افزود: با اشاره به ظرفیت‌های موجود در آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت و لزوم استفاده حداکثری از آن در استان به عنوان یک فرصت ویژه جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام، بر لزوم همکاری و همراهی همه جانبه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت بهترین شیوه تامین مالی غیر تورمی و غیر رکودی در شرایط کنونی است، ادامه داد: بر اساس قانون و آیین نامه، امکان جابجایی منابع حاصل از مولدسازی از یک استان به استان دیگر و حتی از یک دستگاه به دستگاه دیگر وجود ندارد و منابع و عواید حاصل از فروش منابع مولدسازی باید در همان استان و دستگاه اجرایی هزینه شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از سیاست‌های اقتصادی است که اداره‌های اقتصاد و دارایی در استان‌ها متولی این امر هستند.

طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد که بر اساس آن دولت باید اموال بلااستفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد، سال‌ها رها شده و استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شود را شناسایی کند.