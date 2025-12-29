چشمه قدمگاه شهرستان اقلید فارس به عنوان اثر طبیعی ملی در شورای عالی حفاظت محیط زیست ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: چشمه قدمگاه سده اقلید با وجود وسعت محدود، از ارزش بالای تنوع زیستی برخوردار است.

لیلا تاج گردون افزود: چشمه قدمگاه، زیستگاه هشت گونه ماهی است که شش گونه آن بومی ایران و دو گونه آن اندمیک و منحصر به این زیستگاه محسوب می‌شود.

او ادامه داد: ثبت چشمه قدمگاه فارس به عنوان اثر طبیعی ملی، ضمن تقویت حفاظت قانونی از زیستگاه، بر نقش مؤثر باور‌های فرهنگی و معنوی مردم محلی نیز تأکید دارد، باور‌هایی که در طول سال‌ها به حفظ طبیعی این منطقه کمک کرده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس گفت: انتخاب و تصویب آثار طبیعی ملی با نگاه هدفمند و بر اساس ارزش‌های واقعی تنوع زیستی انجام می‌شود و چشمه قدمگاه نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی حفاظت محیط زیستی و مشارکت اجتماعی در سطح ملی است.

چشمه قدمگاه در نزدیکی شهر سده در شهرستان اقلید و در محلی با پوشش گیاهی مناسب و محوطه‌ای سرسبز و درختکاری شده قرار دارد.

موقعیت این چشمه برای ایجاد تأسیسات پذیرایی بین راهی بسیار مناسب است.