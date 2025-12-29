رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست چالدران گفت: با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه آواجیق، متخلف شکار غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران گفت: با همکاری عوامل انتظامی پاسگاه آواجیق، یک نفر متخلف شکار غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

حجت آذریار افزود: از این فرد یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه شکار پرندگان در سال جاری تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه پروانه شکار برای پرندگان و همچنین پروانه صید در شهرستان چالدران صادر نشده است و هرگونه اقدام در این زمینه تخلف محسوب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران خاطرنشان کرد: مأموران یگان حفاظت این اداره به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در مناطق تحت مدیریت حضور دارند و از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.