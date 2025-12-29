سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون با هدف حمایت از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی و زیست‌فناوری، زیرساخت‌های مالی و اجرایی لازم را برای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان عظیمی‌راد امروز در آیین افتتاح دوره آموزشی کوتاه مدت هوش مصنوعی گفت: این قانون که یکی از قوانین مهم و پیشران کشور به شمار می‌رود، با هدف حمایت از حوزه‌های فناورانه به‌ویژه هوش مصنوعی و زیست‌فناوری تصویب شده و هم‌اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

وی اظهار کرد: نخستین اقدام مجلس، انجام وظیفه نظارتی در قالب کمیته بهره‌وری بوده که این کمیته به‌صورت هفتگی و در مدت بیش از ۱۷ ماه به‌طور مستمر تشکیل جلسه داده و در این مسیر، مبانی مالی مناسبی برای اجرای قانون تعریف شده است.

عظیمی‌راد افزود: در حوزه منابع مالی نیز قانون به‌صورت کامل پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است. در جریان بررسی بودجه سال جاری، مجلس با پیش‌بینی اولیه ۳۰ همت موافقت نکرد و با افزایش آن به ۵۰ همت، حمایت گسترده‌تری از شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری کشور در نظر گرفت.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نگاه راهبردی مجلس به فناوری‌های نوین تصریح کرد: تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و ایجاد یک مجموعه مستقل برای راهبری این حوزه، از جمله طرح‌های پیشران مجلس است. در همین راستا، ورود جدی به ۶ حوزه مهم پیشران از جمله هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد و مجلس با نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تحقق این اهداف را دنبال می‌کند.

وی از تقویت زیرساخت‌های فناوری خبر داد و گفت: سخت‌افزار‌های قدرتمندی تهیه شده که به‌زودی ظرفیت بالایی در حوزه زیرساخت‌های هوش مصنوعی برای کشور فراهم خواهد کرد.

عظیمی‌راد تأکید کرد: هرچه عملکرد این مجموعه در آموزش هوش مصنوعی و پرورش استعداد‌های نخبه بهتر باشد، مسیر توسعه دانش‌بنیان کشور با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش بیان کرد: مجلس علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد. به‌عنوان نمونه، قانون تأسیس مدارس غیردولتی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، نیازمند نظارت دقیق برای اجرای کامل است. همچنین اجرای صحیح برخی قوانین دیگر می‌تواند انگیزه مدیران مدارس غیردولتی را افزایش دهد.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حامی از جمله سازمان تأمین اجتماعی در این مسیر همکاری‌های مناسبی داشته‌اند و حمایت‌هایی از مدارس غیردولتی پیش‌بینی شده که می‌تواند موجب افزایش انگیزه دانش‌آموزان شود