رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پیامی به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردم و روز مقابله عاشوراییان با عاشوراستیزان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ متن پیام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام می‌کند.

مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی)

یوم الله ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردم و روز مقابله عاشوراییان با عاشوراستیزان و تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسلامی و سد نفوذناپذیر ملت ایران مقابل دشمنان قسم خوردۀ انقلاب اسلامی بود.

در این رویداد تاریخی، ایرانیان با بصیرت با حضور میلیونی و پرشور خود و با هوشیاری، شعور و درک سیاسی عمیق جلوه‌ای نوین از اصالت انقلاب اسلامی همراه با وحدت، همبستگی و همدلی را به جهانیان نشان داده و مهر باطلی بر پیشانی دشمنان ایران عزیز زدند.

در یوم الله ۹ دی؛ دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمده و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکم‌تر از قبل قرار داد و ملت ایران بیعت مجددی با آرمان‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بستند و پشت پیکر نامبارک فتنه و سران آن را به خاک مالیدند.

اینجانب این روز الهی را که “روز بصیرت و میثاق با ولایت” و تجدید بیعت با رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «مدظلّه‌العالی» می‌باشد را تبریک و تهنیت عرض نموده و از تمام هموطنان و هم استانی‌های عزیز خاصه مردم ولایی و شهید پرور استان حضور پورشور در مراسمات گرامیداشت این روز را خواستارم.

ناصر عتباتی

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی

استان آذربایجان غربی