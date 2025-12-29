پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پیامی به مناسبت گرامیداشت حماسه ۹ دی، این روز را نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردم و روز مقابله عاشوراییان با عاشوراستیزان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ متن پیام رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام میکند.
مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی)
یوم الله ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردم و روز مقابله عاشوراییان با عاشوراستیزان و تصویر واقعی قدرت نظام جمهوری اسلامی و سد نفوذناپذیر ملت ایران مقابل دشمنان قسم خوردۀ انقلاب اسلامی بود.
در این رویداد تاریخی، ایرانیان با بصیرت با حضور میلیونی و پرشور خود و با هوشیاری، شعور و درک سیاسی عمیق جلوهای نوین از اصالت انقلاب اسلامی همراه با وحدت، همبستگی و همدلی را به جهانیان نشان داده و مهر باطلی بر پیشانی دشمنان ایران عزیز زدند.
در یوم الله ۹ دی؛ دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمده و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکمتر از قبل قرار داد و ملت ایران بیعت مجددی با آرمانهای والای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بستند و پشت پیکر نامبارک فتنه و سران آن را به خاک مالیدند.
اینجانب این روز الهی را که “روز بصیرت و میثاق با ولایت” و تجدید بیعت با رهبر حکیم انقلاب حضرت آیتالله خامنهای «مدظلّهالعالی» میباشد را تبریک و تهنیت عرض نموده و از تمام هموطنان و هم استانیهای عزیز خاصه مردم ولایی و شهید پرور استان حضور پورشور در مراسمات گرامیداشت این روز را خواستارم.
ناصر عتباتی
رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی
استان آذربایجان غربی