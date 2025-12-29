به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر همایش «ندای قرآن از دیار علویان» از برگزاری این همایش در دهم دی‌ماه در استان مازندران خبر داد و گفت: این همایش با هدف تجلیل شایسته از شخصیت بی‌نظیر جهان اسلام و فخر مازندران، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی برگزار خواهد شد.

شیخی افزود: این همایش تحت اشراف و با دستور نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، تجلیل جامع و درخور از شخصیت علمی، فقهی و فلسفی آیت‌الله جوادی آملی به عنوان فقیه فیلسوف و مفسر برجسته قرآن کریم است که در عصر حاضر، وجود چنین شخصیت‌هایی کم‌نظیر و حتی بی‌بدیل است.

وی با اشاره به محورهای محتوایی این همایش تصریح کرد: بخش مهمی از برنامه به معرفی و بازشناسی تفسیر «تسنیم» اختصاص دارد؛ تفسیری جامع که هم مبتنی بر نقل، هم عقل و فلسفه و هم تفسیر قرآن به قرآن است و حاصل بیش از چهار دهه تلاش علمی آیت‌الله جوادی آملی به همراه جمعی از شاگردان ایشان محسوب می‌شود.

دبیر همایش «ندای قرآن از دیار علویان» با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم عصر حاضر، محجوریت قرآن در جامعه است، گفت: اگر قرآن به‌درستی شناخته شود و آموزه‌های آن مورد عمل قرار گیرد، بسیاری از مشکلات اخلاقی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه قابل حل خواهد بود.

شیخی افزود: بخشی از هدف این همایش، بازشناسی قرآن کریم برای نسل جوان و تبیین نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که جوانان با انس روزانه با قرآن، حتی با خواندن یک آیه، دانستن ترجمه، فهم تفسیر و عمل به آن، ارتباط عمیق‌تری با کلام وحی برقرار کنند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم این همایش گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق معرفت دینی و تقویت پیوند نسل جوان با قرآن کریم باشد.