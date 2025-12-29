بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت حماسه ۹دی: یوم‌الله ۹دی، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران است.

بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت حماسه ۹دی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به مناسبت حماسه ۹دی بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

یوم‌الله ۹دی، مظهر بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و پایبندی ایشان به عهد و پیمانشان با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و نیز عرصه اثبات ارادت، تبعیت و میثاق ناگسستنی امت با امام و ولی فقیه خویش و برائت از سران و حامیان داخلی و خارجی فتنه به شمار می‌رود.

این حماسه وصف ناشدنی بار دیگر نشان داد بیعت هر ایرانی با قرآن، عترت و ولایت فقیه، حقیقتی انکارناپذیر بوده و بدون ذره‌ای تردید در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ این مرزوبوم آگاهانه و مشتاقانه استمرار خواهد یافت.

اقتدار و ایستادگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر توطئه‌های بیشمار دشمنان و برافراشتن پرچم جهاد تبیین و بصیرت افزایی از سوی ایشان از عوامل اصلی ابتر ماندن فتنه ۸۸ و دیگر فتنه‌ها و دسیسه‌های شیطانی بوده و همواره ظهور و بروز چهره واقعی استکبار و ایادی دست نشانده اش را برای ملت فهیم و قهرمان ایران در پی داشته است.

مردم عزتمند، هوشیار و بصیر ایران اسلامی در نهمین روز از دی ماه سال ۸۸ به صورت یکپارچه با قیامی خودجوش و برگرفته از غرور ملی و مذهبی با خلق حماسه‌ای سترگ و تاریخی سبب شدند تا بساط فتنه و فتنه‌گران داخلی و خارجی برچیده شود تا این یوم الله مبارک، به عنوان مظهر بصیرت، هوشمندی، ولایتمداری و انقلابی‌گری برای همیشه در تاریخ کشور مانا و جاودان گردد.

این بیانیه در پایان با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت و جنگ تحمیلی دوازده روزه با تاکید بر اهمیت پاسداشت حماسه شکوهمند ۹ دی به عنوان "روز بصیرت و میثاق امت با ولایت" و بهره گیری از رهنمود‌های داهیانه و نافذ رهبر فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) پیرامون فتنه ۸۸ تصریح نموده است: فراز و نشیب‌های مختلف در طول تاریخ این کشور به ملت بزرگ، فهیم و آگاه ایران آموخته است تا رویکرد‌ها و رفتار‌های جبهه معاندین داخلی و خارجی را با حساسیت و دقت رصد نموده و با حضور به هنگام در صحنه به حول و قوه الهی هرگونه تحرکی در راستای زمینه‌سازی برای فتنه آفرینی‌های جدید در کشور را فداکارانه و شجاعانه خنثی نمایند.