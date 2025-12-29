امروز: -
نشست خبری رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت خوان»

نشست دبیران و برگزارکنندگان رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران جهت تشریح جزئیات برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای ایران در مجموعه ایوان شمس برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ - ۱۶:۰۰
