غبار فتنه یا آتش جنگ؛ ملت ایران هرجا که منافعش؛ هدف گرفته شود، به میدان می‌آید؛ با بصیرت، حضور و اراده‌ای که هر اقدام دشمن را بی ثمر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هواداران یکی از نامزد‌ها نتایج رسمی انتخابات را نپذیرفتند و اعتراض کردند. عده‌ای از آنها روز عاشورا به حرمت سیدالشهدا (ع) اهانت کردند. ملت ایران که این هتک حرمت را متحمل نشدند به پاخاستند و با نمایش بصیرت حسینی بر ۸ ماه فتنه انگیزی پایان دادند.

۱۶ سال پس از آن ماجرا؛ دشمن که سال‌ها از فتنه انگیزی برای فریب ملت ایران ناامید شده بود به گزینه نظامی روی آورد و در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ حمله نظامی کرد. اما باز هم همان مردم با همان بصیرت و اتحاد مقدس، دشمن را که به دنبال ایجاد تفرقه و شکست ایران بود، ناکام گذاشتند.