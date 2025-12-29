به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به انتشار خبری در روز‌های گذشته با عنوان کشف ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری در تهران ، اعلام می‌کنم که تاکنون چنین پرونده‌ای تشکیل نشده است.



وی افزود: برای پیگیری دقیق مسئله، با یکی از دستگاه‌هایی که از کاشفان ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری نام برده شده بود، ارتباط گرفتیم که دستگاه مربوطه ضمن تعجب و بی‌اطلاعی از این موضوع، اعلام کرد که چنین پرونده‌ای با این ارقام و به این گستردگی تشکیل نشده است بلکه به صورت معمول و متداول به صورت هفتگی یا ماهیانه کشفیاتی وجود دارد و هر کدام علی‌حده تبدیل به پرونده می‌شوند.



القاصی همچنین گفت: در ادامه و حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که منظور از عدد ۴۱ هزار تن، مجموع کشفیات در ماه‌های اخیر است که در قالب پرونده‌های متعدد در شعب مختلف تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.