رئیس اداره مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشنویه در ارتفاعات آلیان، راژگند و تالجار با سه گروه متخلف شکار غیرمجاز برخورد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشنویه گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت و کنترل در ارتفاعات آلیان، راژگند و تالجار با سه گروه متخلف شکار غیرمجاز برخورد کردند.

کریم خضری افزود: در این عملیات از مجموع شش نفر متخلف، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز، دو قبضه اسلحه شکاری مجاز و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده قضایی، متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان اشنویه با تأکید بر تداوم گشت‌ها و برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید خاطرنشان کرد: یگان حفاظت این اداره به‌صورت مستمر در مناطق تحت مدیریت حضور دارد و با هرگونه تخلف زیست‌محیطی برابر قانون برخورد خواهد شد.