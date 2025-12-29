پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش در نشست گام دوم توسعه عدالت و کیفیت آموزشی، از عبور نهضت عدالت آموزشی از مرحله توسعه فضاهای آموزشی و ورود به گام دوم با محوریت کیفیتبخشی، مردمیسازی طرح ها، توانمندسازی معلمان و راهبری میدانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در نشست آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی که با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور و مشارکت حضوری و برخط مدیران، مسئولان و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد، با تشریح نتایج گام نخست این نهضت، از آغاز رسمی گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی خبر داد.
کاظمی با اشاره به دستاوردهای گام اول، اظهار کرد: «در مرحله نخست، بیش از ۱۱ هزار و ۵۳۰ کلاس درسی در سراسر کشور تحویل داده شد. همچنین ۷۷ هزار کلاس درس در قالب طرح بهسازی و شادابسازی نوسازی شد و ۱۳ هزار و ۷۰۰ کلاس در مدارس کشور بهسازی اساسی شد. در حوزه تربیتبدنی نیز ۲۸۶۳ پروژه ورزشی در مدارس کشور به بهرهبرداری رسید.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه گام دوم، تمرکز بر «نقطه هدف» است، افزود: در این مرحله، حرکت نهضت بهصورت پروژهمحور طراحی شده و تلاش کردهایم با بسیج عمومی و استفاده از همه ظرفیتهای مردمی، الگوهای متنوعی برای اجرای پروژهها تعریف کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با تشریح مدل جدید مردمیسازی، گفت: تیمهای مردمی ارتقا یافته و در قالب هیئت امنای پروژهها ساماندهی شدهاند.
وی افزود: برای هر پروژه یک مسئول مشخص و یک هیئت امنا تعیین شده که مأموریت اصلی آنها، مطالبهگری فعال از فرمانداران، بخشداران، بانکها، بنگاههای اقتصادی و سایر نهادهاست.
کاظمی از نظام راهبری معینها بهعنوان ستون اصلی گام دوم یاد کرد و افزود: راهبری نهضت توسعه عدالت آموزشی از طریق معینهای پروژهای، منطقهای و استانی انجام میشود. این معینها وظیفه آموزش، توانمندسازی، انتقال تجربه، رصد، پایش، ارزیابی، بازدیدهای میدانی و گرهگشایی از پروژهها را بر عهده دارند.
وی توانمندسازی اعضای هیئت امنای پروژهها را از برنامههای محوری این مرحله دانست و تصریح کرد: آموزش، مهارتآموزی و تجربهگردانی اعضای هیئت امنا با راهبری معینهای استانی و منطقهای و تیمهای مردمی بهصورت نظاممند در حال اجراست.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر نقش کلیدی مدیران محلی، گفت: در گام دوم، رئیس آموزش و پرورش منطقه بهعنوان محور راهبری و هماهنگی پروژهها تعریف شده و ارزیابی پیشرفت پروژهها نیز در قالب کارنمای پیشرفت بهصورت مستمر انجام میشود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به محور کیفیتبخشی آموزشی اشاره کرد و گفت: توانمندسازی معلمان، آموزش مدیران در قالب الگوی مدرسه تراز و توسعه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان و دانشآموزان از اولویتهای اصلی این مرحله است؛ بهگونهای که تاکنون بیش از دو میلیون دانشآموز و ۱۰۰ هزار معلم تحت آموزشهای مرتبط قرار گرفتهاند.
وی با قدردانی از حمایتهای دولت چهاردهم، افزود: ساماندهی پرداخت مطالبات معلمان، تصویب آییننامه ارتقای رتبهبندی با پیشبینی بیش از ۸ همت، تأمین اعتبار شیر مدارس، توجه ویژه به مناطق عشایری و استانهای محروم، توسعه زیرساختهای فناورانه و اتصال مدارس به فیبر نوری، از اقدامات کمسابقه این دوره است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افتخارآفرینی دانشآموزان ایرانی در عرصههای بینالمللی، گفت: کسب دهها مدال طلا، ارتقای جایگاه علمی و ورزشی کشور و موفقیتهای ورزشی دانشآموزان، نشان میدهد که سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، مستقیماً به اقتدار ملی منجر میشود.
کاظمی خاطرنشان کرد: با نگاه راهبردی رئیسجمهور، امروز آموزش و پرورش به اولویت نخست کشور تبدیل شده و همه استانداران و فرمانداران، نظام تعلیم و تربیت را مهمترین دغدغه خود میدانند؛ مسیری که با تقویت هویت دینی، فرهنگی و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی ادامه خواهد یافت.