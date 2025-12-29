به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه دهم دی‌ماه با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، اردکان، تهران (دو مسابقه)، یزد، ارومیه و نور پیگیری خواهد شد.

یکی از جذاب‌ترین دیدار‌های این هفته، تقابل دو تیمی است که به عنوان مهد والیبال ایران شناخته می‌شوند.

تقابل شهرداری ارومیه یکی دیگر از تیم‌های حاضر در بالای جدول در سالن غدیر مقابل استقلال گنبد به دلیل پخش مستقیم از شبکه ورزش سیما از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد.

ارومیه با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه ششم است و هیچ چیز جز پیروزی هواداران این تیم را راضی نخواهد کرد و استقلال با توجه به شکست برابر مس در هفته نهم، برای فرار از قعر جدول محکوم به پیروزی در این دیدار است.