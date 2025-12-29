به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همزمان با پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا رویداد علمی -فرهنگی "از ایران تا کهکشان" در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اراک برگزار شد.

این رویداد با حضور اعضا و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و علاقمندان به فضا و نجوم برگزار شد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آشنایی کودکان و نوجوانان با فعالیت‌های علمی و بویژه نجوم را یکی از اقدامات این کانون عنوان کرد و گفت: دانش آموزان، کودکان و نوجوانان برای رشد و تعالی علمی در آینده بتوانند بیشتر در این حوزه فعالیت کنند.

احسان منصوری ترویج علم، نجوم و امیدآفرینی در میان کودکان و نوجوانان را از اهداف این رویداد عنوان کرد و افزود: در این برنامه و در یک فضای کارگاهی هم خانواده‌ها و هم کودکان و نوجوانان بیشتر با نجوم و فضا پیما‌های ایرانی و اینکه در حوزه نجوم و فضا در کجا هستیم و با نقش ایران و دانشمندان و نتایج علمی که از طریق فضا پیما‌ها برای ایران حاصل شده، آشنا شدند.

او گفت: امیدواریم این برنامه‌ها بتواند با ارتقاء رشد و تعالی علمی کودکان و نوجوانان گامی برای کمک به کودکان برای تصویر از فضا باشد.