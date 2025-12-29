پخش زنده
شرایط شرکت در نود و دومین مرحله حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و مهلت واریز وجه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تاریخ حراج مرکز مبادله ارز و طلای ایران چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰خواهد بود.
مهلت واریز وجه سهشنبه ۹ دیماه، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۳:۰۰ است. دراین مرحله سکههای طلای بهار آزادی (تمام، نیم و ربع) ضرب سال ۱۴۰۴ عرضه می شود. سقف خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه سکه است. امکان شرکت اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال در این مرحله از حراج سکه وجود دارد.
نحوه ثبتنام از طریق سامانه مرکز مبادله ایران به نشانی ice.ir اعلام شده است.
واریز وجه فقط از طریق حسابهای بانکی معمول مجاز است. سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در ۳۶۵ روز گذشته ۲۰ قطعه سکه است.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مبادله ایران به نشانی ice.ir مراجعه کنند.