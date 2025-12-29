به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی امروز در جمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر به تشریح ترفند‌های شوم دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی پرداخت و فتنه‌ی سال ۸۸ و دفاع مقدس ۱۲ روزه‌ی اخیر را مرکز ثقل طراحی‌های استکبار و صهیونیزم جهانی برای ایجاد گسست بین ملت و آرمان‌های انقلاب و تضعیف نظام اسلامی برشمرد و افزود: بصیرت و مقاومت آحاد ملت بزرگ ایران در قبال این فتنه‌ها موجب شد تا دشمن در مواجهه با اقتدار ملی ایرانیان تغییر رویه داده و توان خود را در محور یک جنگ ترکیبی و شناختی بازیابی کند.

سردار علی محمد نائینی بصیرت و مقاومت را مولفه‌ی اصلی قدرت ملی و پیشران ایران قوی در راه نیل به آرمان‌های والای انقلاب دانست و خلق حماسه‌ی ماندگار نهم دی را که در گیلان ولایتمدار یک روز زودتر رقم خورد، تحلیل کرد.



معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با تشریح روند رویارویی ایران در مقابل اسراییل و نحوه‌ی تغییر موازنه‌ی این تقابل به نفع کشورمان، تصریح کرد: رژیم غاصب اسراییل با حمله‌ی ناجوانمردانه در ساعات آغازین روز جمعه، بیست و سوم خردادماه امسال، در صدد بود زمینه‌ی آشوب داخلی را با بهره گیری از عناصر دست نشانده‌ی خویش فراهم و ایران اسلامی را از مسیر ارزش‌های بی بدیل انقلاب بازدارد که این مهم با هوشیاری و حضور به موقع آحاد ملت و در بستر درایت رهبر معظم انقلاب به شکست دشمن منجر شد و موازنه‌ی دفاع مقدس ۱۲ روزه را به نفع کشور تغییر داد.

وی اضافه کرد: بازیابی سریع توان آفندی و حملات موشکی به موقع ایران علیه رژیم غاصب صهیونیستی از امتیازاتی بود که در پرتو منویات حکیمانه‌ی فرمانده کل قوا و انسجام و شجاعت مجموع نیرو‌های مسلح عینیت یافت و زمینه‌ی شکست و عقب نشینی دشمن متجاوز را فراهم کرد.

رییس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی در بخش دیگری از سخنان خویش دخالت ایالات متحده برای حمایت از رژیم متجاوز اسراییل در مقابل ایران را نشان از شکست مفتضحانه‌ی این رژیم کودک کش در میدان عمل عنوان کرد و افزود: موضع گیری صریح و مقتدرانه‌ی رهبر معظم انقلاب مقابل تهدیدات رییس جمهور آمریکا، به جهانیان نشان داد که هیچ تهدیدی را یارای مقابله با اراده‌ی ظلم ستیز و حق طلب ملت بزرگ ایران نبوده و نخواهد بود.



سردار علی محمد نائینی همچنین قدردانی از نعمت ولایت و وحدت و انسجام ملی را ضامن اقتدار این سرزمین مقابل هرگونه تهدید و تجاوز دانست و افزود: منشا اصلی قدرت بازدارندگی ایران اسلامی در انسجام ملی، حول محور ولایت نهفته است و حفظ این روند، عزت و و اقتدار این سرزمین را ضمانت خواهد کرد.