اداره کل هواشناسی استان برای روزهای سه شنبه تا پنجشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سامانه ناپایداری جوی پیش از ظهر سه شنبه در استان آغاز به فعالیت کرده و تا اوایل وقت پنجشنبه ادامه دارد.
وزش باد به نسبت شدید بعضا وزش باد شدید با گرد و خاک موقتی، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ و از اواخر سه شنبه هم کاهش محسوس دما و یخبندان شبانه پیش بینی میشود.
آسیب به سازههای موقت، احتمال وقوع صاعقه و تگرگ، کولاک برف و کاهش دید افقی، یخ زدگی سطح جادهها و افزایش مصرف حاملهای انرژی از پیامدهای این سامانه به شمار میآید.
صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، مدیریت مصرف انرژی، استحکام سازههای موقت، به همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی در خودروها، تنظیم دمای گلخانهها و سالنهای پرورش دام و طیور و پرهیز از صعود به ارتفاعات در روز سه شنبه توصیه شده است.