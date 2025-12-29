بسته خبری رو در رو، این هفته به بررسی مشکلات مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی بخش شیرین سوی کبودراهنگ پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم به مهمترین مشکل نبود دکتر دندانپزشک، کمبود نیروی درمانی و زمان تکمیل ساختمان جدید این مرکز درمانی اشاره کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ با حضور در این مرکز به صورت رو در رو، به درخواست‌های مراجعین و شهروندان پاسخ داد.

مهدی حضرتی به احداث ساختمان جدید این مرکز با بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد و گفت: ساختمان جدید در دهه فجر سالجاری به بهره‌برداری می‌رسد.

او افزود: در این مرکز سه خانم مسئول تزریقات شیفتی حضور دارند و

پیگیر مستقر شدن دندانپزشک در این مرکز نیز هستیم.

ماهیت بسته خبری رو در رو بیان مسائل و پیگیری مشکلات بصورت چهره به چهره با مسئولان است.