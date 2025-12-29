پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:به منظور تقویت الگوی کشت، بهرهبرداری بهینه از منابع و توسعه تولید دانههای روغنی، کشت مزرعهای بزرگ از گیاه کاملینا در شهرستان کوهدشت استان لرستان آغاز شد.
محمدی پور با بیان اینکه این اقدام در چارچوب اصول کشاورزی حفاظتی صورت گرفته تا ضمن افزایش بهرهوری، حفظ خاک و منابع طبیعی نیز تضمین شود افزود: مزرعهای به وسعت ۱۰۷ هکتار کاملینا در منطقه باغ زال بخش مرکزی کوهدشت، توسط عبدی، کشاورز پیشرو این شهرستان کشت شد.
وی با بیان اینکه کاملینا بهعنوان یکی از دانههای روغنی مقاوم به کمآبی و سازگار با شرایط اقلیمی لرستان، ظرفیت بالایی برای افزایش تولید داخلی روغنهای گیاهی دارد خاطرنشان کرد:اجرای این طرح علاوه بر کمک به پایداری کشاورزی، زمینهساز ارتقای معیشت کشاورزان و توسعه اقتصادی منطقه خواهد بود و با بهرهگیری از رویکرد کشاورزی حفاظتی، کاهش فرسایش خاک، حفظ رطوبت و بهبود سلامت اکوسیستمهای زراعی محقق میشود.