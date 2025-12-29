مدیرکل هواشناسی استان سمنان درباره خسارت‌های ناشی از بارش برف و باران، تگرگ و کولاک و کاهش محسوس دمای هوا در روز سه شنبه این هفته هشدار نارنجی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره تقویت فعالیت سامانه بارشی گفت: فعالیت این سامانه به تناوب در غالب نقاط سبب بارش باران گاهی رگبار و احتمال تگرگ، برف، مه آلودگی و کاهش دید، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و کولاک، وزش بادشدید می‌شود.

وی افزود: دمای هوا تا روز پنجشنبه بین ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد و صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی ضروری است.

به گفته وی، در این مدت، احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب، صاعقه، اختلال در تردد‌ها و کاهش دید پیش بینی شده و وزش بادشدید و تندباد‌های لحظه‌ای و کاهش نسبی دما احتمال مخاطره در تردد در مسیر‌های کوهستانی و ارتفاعات را افزایش داده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه انتظار می‌رود کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها و دهانه پل‌ها مورد توجه باشد اضافه کرد: خودداری از توقف و اتراق در بستر و حاشیه رودخانه ها، پرهیز از صعود به ارتفاعات و نواحی کوهستانی، خودداری از چرای دام‌ها در ارتفاعات، مهمترین توصیه‌های هواشناسی محسوب می‌شود.

وی محکم کردن سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، احتیاط در عبور از ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از جمله توصیه‌های مهم و پیشگیرانه از خسارت‌های احتمالی ناشی از وزش باد شدید است.