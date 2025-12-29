هشدار نارنجی هواشناسی مازندران نسبت به احتمال سیلاب، لغزندگی جاده‌ها و رانش زمین صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی شماره ۱۸ از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و نسبت به بروز مخاطرات جوی از اوایل وقت روز سه‌شنبه تا عصر همان روز هشدار داد.

بر اساس اعلام هواشناسی مازندران، این سامانه بارشی کل استان را به‌ویژه ارتفاعات مرکزی و شرقی تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بارش باران، وزش باد شدید، رعدوبرق، کاهش محسوس دما، احتمال تگرگ و در ارتفاعات با بارش برف همراه خواهد بود.

هواشناسی مازندران با اشاره به پیامدهای این سامانه اعلام کرد: آب‌گرفتگی معابر شهری، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در تردد، کاهش دید افقی، ریزش سنگ و رانش زمین به‌ویژه در محورهای کوهستانی از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

در این هشدار همچنین نسبت به احتمال خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان، آسیب به درختان و ریزش مرکبات هشدار داده شده است.

هواشناسی مازندران در توصیه‌ای به شهروندان تأکید کرد: از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری شود و تردد غیرضروری در جاده‌ها و محورهای کوهستانی به حداقل برسد.

همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، پرهیز از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، محکم‌سازی سازه‌های کم‌مقاوم، تسریع در برداشت مرکبات و اتخاذ تمهیدات لازم توسط گلخانه‌داران، باغداران و دامداران از دیگر توصیه‌های هواشناسی است.

همچنین بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی به‌ویژه راهداری برای برف‌روبی محورهای کوهستانی و انجام سایر اقدامات پیشگیرانه تأکید شده است.