امام جمعه میبد: یکی از مهمترین اولویتهای ندوشن، تکمیل جادههای مناطق میبد – ندوشن، صدرآباد و دیگر مسیرهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله علیرضا اعرافی طی سخنانی در ندوشن به اهمیت این منطقه اشاره کرد و گفت: ندوشن به عنوان قطب دامداری شهرستان میبد و استان یزد نیازمند توسعه و حفظ این ظرفیت هاست.
وی با بیان اینکه ندوشن از جایگاه ویژهای در همه حوزهها برخوردار است، اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای ندوشن تکمیل جادههای مناطق میبد – ندوشن، صدرآباد و دیگر مسیرهاست که میتواند منطقه را به چهار راهی مهم تبدیل و توسعه اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشند.
امام جمعه میبد تصریح کرد: با وجود کارهای انجامشده، برخی طرحها هنوز محقق نشدهاند و مشکلات بودجهای دولت در سالهای اخیر مانع پیشرفت سریع شده است.
اعرافی، توسعه زیرساختهای جادهای را کلید آبادانی و رونق منطقه خواند و و بر ادامه پیگیری این طرحها تأکید کرد.