به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اعتکاف فقط سه روز ماندان در مسجد نیست بلکه فرصتی ارزشمند برای جدا شدن از هیاوی دنیا و پیدا کردن "خود" است و مومنان به عبادت، تفکر و بازنگری در مسیر معنوی خود بپردازند. سه روز ویژه که می‌تواند در زندگی هرکس یک نقطه عطفی باشد، به شرط آنکه با برنامه هدفمند و پُربار بگذرد. اعتکاف فرصتی برای خلوت با خداوند، تقویت معنویت فردی و تجربه جمعی از عبادت و بندگی به شمار می‌رود. در استان مرکزی ۲۳۰ مسجد آماده برگزاری مراسم معنوی اعتکاف هستند. ثبت نام از معتکفان تا یک روز قبل از آغاز این مراسم معنوی ادامه دارد. مراسم معنوی و روح بخش اعتکاف از سحرگاه ۱۳ رجب آغاز و تا غروب ۱۵ رجب ادامه خواهد داشت.