پخش زنده
امروز: -
هیئتهای مذهبی در روزهای فتنه ۸۸ با تکیه بر بصیرت دینی و روحیه انقلابی، نقشی تعیینکننده در شکلگیری حماسه ۹ دی ایفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حالی که کشور در روزهای فتنه ۸۸ شاهد هجمه نرم دشمنان بود، هیئتهای مذهبی با تکیه بر روحیه انقلابی و بصیرت دینی، نقشی تعیین کننده در خلق حماسه ماندگار ۹ دی ایفا کردند.
در واپسین روزهای فتنه ۸۸، هیئتها و دستههای مذهبی کشور که همواره سنگر ایمان و ولایت مداری بودهاند، با برگزاری جلسات روشنگری، سخنرانیها و تجمعهای خودجوش، بستر روشنی برای آگاهی مردم و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی فراهم کردند.
روحانیون، ذاکران و پیرغلامان اهلبیت (ع) در سخنرانیها و هیئتها با بازخوانی تاریخ عاشورا و تأکید بر شاخصههای حق طلبی و تبعیت از ولایت، افکار عمومی را نسبت به ابعاد فتنه آگاه ساختند.
بسیاری از هیئتها در همان ایام، با برپایی مراسم عزاداری و حلقههای معرفتی، شعار «هر روز عاشورا، هر جا کربلا» را به صحنه عمل آوردند و مسیر حضور میلیونی مردم در ۹ دی ۱۳۸۸ را هموار کردند.
در روز ۹ دی، حضور پرشور هیئتیها در صفوف مردم، جلوهای از ایمان، ولایتمداری و بصیرت دینی بود که پشتوانه مردمی نظام اسلامی را بیش از پیش نمایان کرد.
کارشناسان فرهنگی معتقدند هیئتهای مذهبی نه فقط در آن مقطع حساس، بلکه در همه سالهای پس از آن نیز، نقش خود را به عنوان حلقههای پیوند دین، مردم و انقلاب حفظ کرده و با تولید محتواهای انقلابی، برنامههای فرهنگی و اجتماعات مذهبی، در تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی سهم بسزایی داشتهاند.
حماسه ۹ دی، یادآور پیوند عمیق ملت ایران با ولایت فقیه و نشانهای از بیداری دینی و مردمی است؛ پیوندی که هیئتهای مذهبی با زبان عشق و ایمان، آن را استوار نگاه داشتهاند.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد