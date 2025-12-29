پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان یزد در اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و مورد اعتماد مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به برگزاری انتخابات در سه تا چهار ماه آینده، این جلسه به عنوان نخستین جلسه ستاد استانی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با حضور مسئولان ذیربط برگزار شد.
وی افزود: در این نشست دو دستور کار اصلی مورد بررسی قرار گرفت که نخست، شناسایی و پیشبینی تخلفات احتمالی در فرآیند انتخابات و دوم، تبیین الزامات قانونی و آییننامههای اجرایی بر اساس آخرین اصلاحات قانون انتخابات شوراها بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: تخلفات احتمالی در سه مقطع پیش از آغاز تبلیغات، دوره تبلیغات رسمی و مرحله اجرا، شمارش و بازشماری آرا مورد بررسی قرار گرفت و کلیات راهکارهای پیشگیرانه مطرح شد. جزئیات این موضوعات نیز در جلسات ماهانه و در صورت لزوم جلسات فوقالعاده ستاد، بررسی و نهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات کاهش تخلفات و تضمین سلامت انتخابات است، اظهار داشت: راهکارهای اجرایی هر یک از اعضای ستاد برای به حداقل رساندن جرائم و تخلفات پیشبینی و بهتدریج اجرایی میشود تا انتخاباتی سالم و مورد اطمینان مردم برگزار شود.
طهماسبی همچنین از پیشبینی شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی، شعبی در دادسراها، دادگستریهای شهرستانها و همچنین دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی سریع و دقیق به تخلفات احتمالی تعیین خواهد شد که این موضوع تا هفته آینده نهایی میشود.
وی به اهمیت ایجاد شور و نشاط انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در این جلسه گفتوگوهای کلی درباره تقویت انگیزه و مشارکت عمومی انجام شد و پیشبینی میشود با تبیین صحیح جایگاه شوراها و استفاده از ظرفیت رسانهها، فعالان سیاسی و اجتماعی، شاهد انتخاباتی پرشور و قابل قبول باشیم.
رئیس کل دادگستری استان در پایان ابراز امیدواری کرد: مردم استان یزد همچون دورههای گذشته با حضور آگاهانه و مطالبه حقوق خود از مسیر قانونی، دشمنان را ناامید کرده و با انتخاب افراد شایسته و صالح، آیندهای بهتر برای شهرها و روستاهای خود رقم بزنند.