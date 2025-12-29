به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه سرد بارشی فردا سه‌شنبه ۹ دی ماه در مناطق شمال و غرب استان ادامه می‌یابد.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان با ادامه فعالیت این سامانه، بارش برف، وقوع کولاک برف، مه، کاهش دید و وزش باد شدید آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، بویین میان دشت، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، کاشان، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نائین و نطنز را در بر می‌گیرد.

اداره هواشناسی اصفهان همچنین در خصوص لغزندگی سطح جاده‌ها، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، مه گرفتگی و کاهش دید افقی هشدار داده و در ادامه به هم استانی‌ها توصیه کرده است که در ۲۴ ساعت پیش رو از سفر‌های غیر ضرور بپرهیزند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم مجهز بودن خودرو‌ها به وسایل زمستانی، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابجایی عشایر، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری جهت برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی، آمادگی شهرداری‌ها برای برف روبی معابر شهری مناطق سردسیر و پرهیز عشایر و دامداران از تردد در ارتفاعات تاکید کرده است.