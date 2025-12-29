به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در دیدار مدیرکل، معاون سوادآموزی و جمعی از کارکنان سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و نواحی یک و دو با وی گفت: ارتقای درک، رشد همه جانبه و تقویت تعاملات اجتماعی انسان سه مزیت اصلی سوادآموزی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی با اشاره به جایگاه مهم سواد در رشد و تعالی انسان، گفت: سواد به معنای خواندن و نوشتن، دست‌کم سه ارزش افزوده اساسی برای انسان به همراه دارد، نخست ارتقای بصری و نگاه انسان به جهان است؛ چرا که سواد، درک انسان را تقویت و او را با دنیایی از داده‌ها و اطلاعات آشنا می‌کند که توان پردازش و تحلیل آنها را داشته باشد.

وی افزود: دومین ارزش افزوده سواد، تقویت تعاملات اجتماعی است، انسان باسواد می‌تواند ارتباط بهتری با دیگران برقرار کند، واژه «انسان» از ریشه «اُنس» گرفته شده و سواد خواندن و نوشتن نقش مهمی در شکل‌گیری این ارتباط و انس اجتماعی دارد.

امام جمعه کرمان با تأکید بر بُعد درونی سواد اظهار کرد: سواد از درون موجب ارتقای انسان می‌شود و زمینه‌ساز رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی اوست، سواد در مسیر زندگی کمک‌های فراوانی به انسان می‌کند و دستیابی به نرخ ۹۴ درصد باسوادی، دستاورد بسیار خوبی برای استان است، هر چند که تلاش‌ها برای افزایش این میزان باید ادامه داشته باشد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان تصریح کرد: مدیرکل آموزش و پرورش استان با نگاهی متعادل و به دور از افراط و تفریط، در مسیر انجام کار‌های بزرگ و اثرگذار گام برمی‌دارد و این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های مهم در حوزه تعلیم و تربیت باشد.

بر پایه این گزارش، مدیرکل، معاون سوادآموزی و جمعی از کارشناسان این حوزه، مدیران و کارکنان سوادآموزی آموزش و پرورش نواحی یک و دو و... به مناسبت هفته سوادآموزی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان دیدار و گفت‌و‌گو کردند. ارتقای درک، رشد همه جانبه و تقویت تعاملات اجتماعی انسان سه مزیت اصلی سوادآموزی هستند.