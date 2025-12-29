به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه از برگزاری جلسه شورای اداری این پارک با هدف بررسی عملکرد واحد‌ها و برنامه‌ریزی برای ارتقای حفاظت و مدیریت زیستگاه‌ها خبر داد.

بهزاد شیرپنجه اظهار کرد: جلسه شورای اداری پارک ملی دریاچه ارومیه با حضور مسئولان واحد‌ها و محیط‌بانی‌های تابعه برگزار شد و در آن، گزارش جامعی از اقدامات، فعالیت‌ها و عملکرد ده‌ماهه اخیر در حوزه‌های حفاظت، پایش، کنترل تخلفات، تأمین منابع آبی حیات‌وحش و مدیریت زیستگاه‌ها ارائه شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و هدفمند تأکید کرد و افزود: تمامی واحد‌ها و محیط‌بانی‌ها موظف‌اند برنامه عملیاتی شش‌ماهه آینده خود را با رویکرد تحقق اهداف حفاظتی، ارتقای سطح پایش و صیانت مؤثر از زیستگاه‌های حساس پارک ملی تدوین و ارائه کنند.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه هماهنگی مستمر بین واحدها، پایش مداوم عرصه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نوین را از الزامات تحقق اهداف حفاظتی دانست و تصریح کرد: افزایش بهره‌وری یگان حفاظت و استفاده از روش‌های نوین مدیریتی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه این نشست، افشین تقی‌زاده گزارشی از آخرین وضعیت یگان اجرایی و حفاظتی ارائه کرد و از اجرای برنامه پایش هوشمند در واحد‌های مرتبط خبر داد.

وی اعلام کرد استفاده از ابزار‌ها و فناوری‌های نوین پایش به‌صورت عملیاتی آغاز شده و روند اجرای آن به‌طور مستمر مورد ارزیابی و رصد قرار می‌گیرد. در پایان جلسه، با جمع‌بندی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده، برنامه اجرایی شش‌ماهه پارک ملی دریاچه ارومیه با هدف ارتقای سطح حفاظت، بهبود مدیریت زیستگاه‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات یگان حفاظت تدوین و مورد توافق قرار گرفت.