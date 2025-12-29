پخش زنده
امروز: -
نشست هیئت داوران و اعضای کارگروههای رویداد «نشان مشهدالرضا (ع)» با حضور شهردار مشهد و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، با قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران برگزاری این رویداد، گفت: فرآیند اجرایی نشان مشهدالرضا (ع) از شهریورماه و با شکلگیری دبیرخانه در معاونت فرهنگی و با تلاش همکاران، بهویژه در مجموعه معاونت فرهنگی آغاز شد. در این مسیر، هشت کارگروه تخصصی تشکیل شد و تلاش کردیم از ظرفیتهای نخبگانی خارج از مجموعه شهرداری نیز بهرهمند شویم تا این فرآیند با نگاه علمی و تخصصی پیش برود.
کیانی افزود: هیئت داوران این رویداد از میان افراد باتجربه، فرهیخته و صاحبنظر انتخاب شدند که بدون حاشیه و هیاهو، بر اساس مبانی علمی و تجربی، آثار و افراد معرفیشده از سوی کارگروهها را بررسی کردند تا در نهایت برگزیدگان شایسته انتخاب شوند.
وی با اشاره به زمان برگزاری اختتامیه گفت در روز چهارشنبه دهم دی ماه همزمان با ایام سالروز قیام مردم مشهد، شاهد برگزاری اختتامیه این رویداد مهم شهری و حتی ملی خواهیم بود.
معاون شهردار مشهد گفت: میدوارم خروجی این رویداد، موجب امیدآفرینی و انگیزهبخشی به افرادی باشد که در آینده قصد دارند خدمات مؤثر و ماندگاری برای مردم شهر مشهد ارائه کنند.