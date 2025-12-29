پخش زنده
در اجرای طرح بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی، دو واحد صنفی متخلف در محلات مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرپرست فرماندهی انتظامی محلات گفت: در راستای ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی گشتهای پلیس اماکن شهرستان طی هفته گذشته از تعداد ۷۱ واحد صنفی در سطح شهرستان محلات بازدید کردند.
سرهنگ سلمانی افزود: در این بازرسی و نظارت ۱۶ مورد تذکر برای واحدهای صنفی صادر و دو واحد متخلف نیز مهر و موم شد.
او گفت: هدف از اجرای این طرح صیانت از حقوق مصرف کنندگان ارتقاء شفافیت بازار وجلوگیری از تخلفات صنفی عنوان شده که طرحهای نظارتی در ماههای آینده نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سرپرست انتظامی شهرستان محلات از شهروندان خواست هرگونه تخلفات صنفی را به تلفن ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا همکاران پلیس اماکن دراسرع وقت رسیدگی کنند.