به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در یک دستاورد پزشکی برجسته، اولین عمل جراحی پایدارسازی آرنج راست به دلیل شکستگی یا دررفتگی از نوع Terrible Triad که به عنوان یکی از شدیدترین آسیب‌های ممکن برای مفصل آرنج شناخته می‌شود در بیمارستان حضرت زهرا (س) شهرستان فریمان با موفقیت به انجام رسید.

متخصص ارتوپدی بیمارستان حضرت زهرا (س) گفت: این آسیب شامل در رفتگی خلفی آرنج، همراه با شکستگی‌های استخوانی و پارگی رباط‌ها است و نیازمند رویکرد جراحی پیچیده و دقیق می‌باشد.

دکتر شریفی افزود: بیمار، خانمی۴۸ ساله با شکستگی دست، به بیمارستان مراجعه کرد و ابتدا پس از شرح حال از بیمار، جااندازی اولیه آرنج انجام شد و پس از کاهش التهاب و تورم، عمل اصلی پایدارسازی آغاز گردید که با توجه به خطر دررفتگی مجدد در حین صاف کردن آرنج، نیاز به این جراحی کاملاً ضروری بود.

وی ادامه داد: در مراحل جراحی، لیگامان‌های MCL (داخلی) و LCL (خارجی) آرنج که پاره شده بودند، با استفاده از ابزار انکور سوچور، که برای ترمیم رباط‌ها در ارتوپدی به کار می‌رود، بازسازی و تثبیت شدند و همچنین، شکستگی سطح مفصلی آرنج با یک پلاک کوچک فیکس گردید.

شریفی گفت: عصب اولنار، به عنوان یکی از اعصاب اصلی دست که در مسیر بازسازی لیگامان داخلی قرار داشت، کاملاً شناسایی و به سمت قدامی آرنج جابجا شد تا از آسیب احتمالی جلوگیری به عمل آید و لذا پس از اتمام عمل، بررسی حرکات آرنج نشان‌دهنده بازگشت کامل پایداری (stability) بود.

وی افزود: این عمل پس از حدود ۴ ساعت با موفقیت انجام شد و بیمار با حال عمومی خوب برای ادامه درمان به بخش جراحی منتقل شد.

این عمل جراحی، نمادی از پیشرفت خدمات تخصصی ارتوپدی در بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان است و گامی مهم در ارتقای کیفیت مراقبت‌های پزشکی منطقه به شمار می‌رود.