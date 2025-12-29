پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمت اله حسین زاده مدیرکل راهداری جنوب کرمان گفت: ۲۸۰ کیلومتر برف روبی و نمک پاشی طی چند مرحله در محورهای برف گیر ساردوییه جیرفت از شب گذشته تا کنون توسط راهداران پرتلاش انجام گرفته است.
وی باتوجه به تداوم بارش نزولات جوی در جنوب کرمان از رانندگان و کاربران جادهای خواست از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت لزوم تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند و وضعیت راهها را پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ جویا شوند.