امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آمادگی مجلس و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۸- ۱۵:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
اختلاف عمیق میان مخالفان جمهوری اسلامی!
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
بدون تعارف با رئیس سازمان فضایی کشور
۱۴۰۴-۱۰-۰۵
خبرهای مرتبط

نشست خبری رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

پیشگیری از تخلفات، اولویت اصلی انتخابات شوراهاست

برچسب ها: انتخابات شوراها ، قالیباف ، وزیر کشور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 