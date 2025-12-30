

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امیر حسن‌زاد گفت: از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند ملی در سال ۱۳۹۲ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار درخواست در گیلان ثبت شده که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار کارت به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پنجم دی‌ ۱۴۰۴ ، بیش از ۲۵ هزار کارت هوشمند ملی به شهروندان تحویل داده شده است.

مدیرکل ثبت احوال گیلان با اشاره به وجود ۱۳ هزار کارت آماده تحویل در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان، از شهروندان خواست هرچه سریع‌تر برای دریافت کارت‌های خود مراجعه کنند.

امیر حسن زاده همچنین از ارائه خدمات کارت هوشمند ملی در بیش از ۵۰ دفتر پیشخوان استان و ۴۸ نمایندگی خارج از کشور خبر داد و گفت: امکان انتقال محل تحویل کارت و خدمات سیار برای افراد فاقد توان حرکتی هم فراهم شده است.