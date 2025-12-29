به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد حسن موسوی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس گفت: در این جشنواره از ۲۵ شهروند ارزشمند و داوطلب نمونه استان که به صورت خودجوش و بدون هیچ حقوقی در امور عام المنفعه در حوزه‌های سلامت، امور پزشکی و درمانی، حمایت از محیط زیست و جنگل ها، حوزه اجتماعی و امور عام المنفعه در زمینه‌های مختلف نقش داشتند تجلیل شد.

وی افزود: پیش از برگزاری جشنواره فراخوانی اعلام شد که فرمانداری‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم اقدام به معرفی شهروندان نمونه کردند که برای افزایش حس انسان دوستی و ترویج انجام امور خیر و عام المنفعه از تعدادی از این عزیزان تقدیر شد.

حجت اله رضایی معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس نیز در این جلسه گفت: شهروند ارزشمند و داوطلب نمونه با خدا معامله می‌کند و به سطحی از بلوغ فکری، سیاسی، اجتماعی و سیاسی رسیده که از خود بگذرد و در راه دیگران ایثار کند و این راه راه رسیدن به کمال است.