به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمدباقر خلفی گفت: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۷۵۳ نفر دچار مصدومیت بودند که ۲۵۶ نفر از آنان توسط نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۷۳ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۲ هزار و ۳۰۱ نفر از امدادگران در قالب ۷۲۴ تیم عملیاتی مشارکت داشتند و با به‌کارگیری ۶۴۳ دستگاه ناوگان خودرویی به حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۱۷۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده که ۳۹ درصد و بیشترین سهم حوادث را به خود اختصاص داده است.

خلفی گفت: پایگاه امداد و نجات کوشک بالا در شهرستان کرج با ۸۴ حادثه (۱۸ درصد) حوادث، پایگاه کوثر با ۷۸ حادثه (۱۷ درصد) و پایگاه شهرستانک با ۵۷ حادثه (۱۲ درصد) , به ترتیب بیشترین تعداد عملیات امدادی را از ابتدای امسال تاکنون به خود اختصاص داده‌اند.در جریان این عملیات‌ها، ۳۰ مورد نجات فنی و ۹ مورد رهاسازی توسط نجاتگران انجام شده و در ۲۴ مورد نیز از تیم‌های آنست (سگ‌های جست‌و‌جو و نجات) استفاده شده است.

وی با اشاره به حوادث کوهستانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۷ مورد حادثه در مناطق کوهستانی استان به ثبت رسیده که ۱۹ درصد از حوادث این دوره زمانی را شامل می‌شود.