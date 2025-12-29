پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: توسعه نیروگاههای خورشیدی هیبریدی یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت ناترازی برق در تابستان و کاهش احتمال خاموشیها در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به نقش این نیروگاهها در پایداری شبکه برق گفت: نیروگاههای خورشیدی هیبریدی امکان بهرهگیری از تولید پنل خورشیدی در روز برای تامین برق در مواقع خاموشی شبکه را فراهم میکنند.
وی با بیان اینکه برای حمایت از متقاضیان ایجاد نیروگاه خورشیدی پشت بامی، تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است، افزود: برخلاف نیروگاههای خورشیدی معمولی که در زمان قطع برق شبکه از مدار خارج میشوند، سیستمهای هیبریدی قادرند حتی در زمان خاموشی نیز برق مورد نیاز مشترکان را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به مزیت اقتصادی این طرح اظهار داشت: مشترکان صنعتی، کشاورزی و حتی خانگی با نصب این نیروگاهها علاوه بر تأمین برق پایدار میتوانند تولید خود را به شبکه تزریق کرده و از محل فروش برق درآمدزایی داشته باشند.
جلیلی با بیان اینکه پس از پایان دوره بازپرداخت وام، نیروگاه تا سالها بهعنوان یک منبع درآمد خالص برای خانواده عمل میکند، تصریح کرد: سامانه مهرسان به نشانی اینترنتی mehrsun.satba.gov.ir برای ثبت درخواست متقضیان و اطلاع از شرایط آن در دسترس عموم مردم قرار دارد.