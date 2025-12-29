فرمانده انتظامی شبستر از کشف و مهر و موم کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در صوفیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سیاب شیریندلی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دایر بودن کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در یکی از روستا‌های بخش صوفیان، موضوع در دستور کار مأموران یگان امداد پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران یگان امداد به محل مورد نظر عزیمت کردند که در بازرسی از کارگاه بیش از چهار تن سنگ طلا کشف شد و در این میان چهار نفر دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده قضائی به دادسرا معرفی شدند.