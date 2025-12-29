دست اندرکاران برگزاری هفتمین دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا در استان اصفهان تمام تلاش خود را برای آموزش هیات اجرایی و معتمدان محلی به کارگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون سیاسی واجتماعی استاندار اصفهان در جلسه ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در این نشست مقرر شد برنامه هاریزی‌های لازم برای آموزش هیات‌های اجرایی ومعتمدان محلی در دستور کار قرارگیرد.

ایوب درویشی، هدف از این آموزش‌ها را با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات مهم ارزیابی کرد و افزود: تمام زیر ساخت‌های لازم برای آموزش‌ها و تولید محتوای آموزشی آماده شده و اقدامات برای تولید محتوای آموزشی در دستور کار است.