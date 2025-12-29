پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از رایزنی با نهادهای بالادستی برای جلوگیری از قطع برق صنایع معدنی خبر داد وگفت: ظرفیت تولید برق این بخش به ۶ هزار مگاوات رسیده و ۶ هزار مگاوات دیگر تا بهار آینده وارد مدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، در نشست پایش طرحهای احداث نیروگاههای معدن و صنایع معدنی، محمد مسعود سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو، تأمین پایدار برق این حوزه را به دلیل نقش کلیدی در تولید محصولات فلزی، صادرات و ارزآوری اولویت اصلی سازمان دانست.
وی با اشاره به موافقت اولیه با صندوق توسعه ملی افزود: «با توجه به کمبود برق، بخشی از نیاز صنایع معدنی از سرمایهگذاران مشمول تسهیلات این صندوق تأمین خواهد شد.»
سمیعینژاد همچنین به برنامههای شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی اشاره کرد و گفت: طبق قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، ظرفیتسازی به ۳ هزار مگاوات جدید رسیده که با احتساب ظرفیتهای پیشین، مجموع آن ۶ هزار مگاوات است و ایجاد ۶ هزار مگاوات دیگر نیز بر عهده این بخش قرار دارد.
به گفته او، تعدادی نیروگاه جدید پیش از اوج مصرف برق و تا بهار سال آینده وارد مدار تولید میشوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأکید کرد: باجود سرمایهگذاری کلان شرکتها در تولید و عرضه برق به شبکه سراسری، همچنان با قطعی برق مواجهیم که نیازمند همکاری نهادهای بالادستی برای کاهش زیانهای تولید و ارزآوری است.
در این نشست، مدیران عامل شرکتهایی مانند فولاد مبارکه، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، آلومینیوم جنوب، ملی صنایع مس، ملی فولاد و بوتیای ایرانیان برنامههای خود را برای راهاندازی نیروگاههای جدید ارائه دادند. برخی مدیران اعلام کردند تولید برق در شرکتهایشان بیش از نیاز داخلی است، اما همچنان با قطع برق روبهرو میشوند.