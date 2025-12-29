پخش زنده
نماینده ولی فقیه در مازندران، بانوان را پیشتاز کنشگری فرهنگی و اجتماعی دانست و بر ضرورت توانمندسازی، پدافند فرهنگی و حضور فعال رسانهای آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در نشست شورای راهبری و هماهنگی امور بانوان اداره تبلیغات اسلامی ساری، با تبریک ایام ماه مبارک رجب و قدردانی از حضور پررنگ بانوان، نقش آنان را در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی استان برجسته دانست.
وی با اشاره به اینکه بانوان نیمی از جمعیت استان مازندران را تشکیل میدهند، افزود: بانوان علاوه بر کمیت جمعیتی، از نظر تعهد، وجدان کاری و سلامت عملکرد نیز پیشتاز هستند و چه در عرصه تعلیم و تربیت و چه در محیطهای کاری، نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تبیین سه مرحله راهبردی کنشگری بانوان، مرحله نخست را توانمندسازی دانست و گفت: آموزشهای تخصصی، کارگاههای مهارتی، ارتقای مهارت قلمزنی و بیان، و بهرهگیری از فنون هنری و روانشناختی در کنار محتوای دینی و فرهنگی، لازمه این مرحله است.
آیتالله محمدی لائینی، پدافند فرهنگی را دومین مرحله برشمرد و افزود: حفظ ارزشها، خانواده، اخلاق، نسل جوان و افتخارات استان در برابر شبیخون فرهنگی دشمن، نیازمند دشمنشناسی و میدانشناسی دقیق است.
عضو خبرگان رهبری، آفند و کنشگری فعال را سومین مرحله دانست و گفت: پیشدستی در عرصه فرهنگی و رسانهای، انسجام و وحدت میان بانوان، تبدیل ظرفیتهای فردی به نیروی جمعی و پاسخ منطقی و اخلاقی به شبهات و هجمهها از مصادیق این مرحله است.
وی همچنین بر نقش خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران بهعنوان پرچمداران فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و هشدار داد: بیتفاوتی و سکوت در برابر هجمههای دشمن، خسارتبار خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت وجود «میلیونها قلم و زبان» برای تبیین و بازتاب پیامهای انقلاب اسلامی، خواستار فعالیت گسترده رسانهای، تولید محتوا، برگزاری جلسات تخصصی و حضور مؤثر در فضای مجازی شد.
امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری همایش بزرگ تفسیر تسنیم اثر آیتالله العظمی جوادی آملی با عنوان «ندای قرآن از دیار علویان» در روز چهارشنبه دهم دیماه در ساری اشاره کرد و این رویداد را فرصتی برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی استان دانست.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آغاز این حرکت در ماه رجب، تأکید کرد: استمرار این برنامهها با تلاش جمعی بانوان و مسئولان و با عنایت امام زمان (عج)، میتواند زمینهساز تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در مازندران باشد.