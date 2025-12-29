پخش زنده
معاون پژوهش موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: در یک سال گذشته ۱۳۴ طرح تحقیقاتی در این موسسه اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر جعفرزاده افزود: از مجموع طرحهای پژوهشی ۳۴ درصد به حبوبات ۳۴ درصد به غلات ۲۱ درصد به دانههای روغنی و ۱۱ درصد نیز به گیاهان علوفهای اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: در کنار این تعداد طرح تحقیقاتی تعداد ۹ عنوان طرح نیز در حوزه تحقیقی و ترویجی کشاورزی دیم از سوی محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم طی یک سال اخیر به انجام رسیده است.
جعفرزاده گفت: در این مدت تعداد ۲۰ رقم جدید شامل نخود، خلر، جو، گندم نان، گندم دوروم و گلرنگ علوفهای معرفی شده است.
این موسسه تعداد پنج ایستگاه در مناطق مختلف کشور شامل ستاد موسسه و ایستگاه مناطق سردسیر در مراغه، ایستگاه مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان و ایستگاه مناطق سرد و کوهستانی غرب در منطقه قاملو کردستان دارد.
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران تاکنون موفق به ارائه تعداد ۱۳۲ رقم جدید در تولیدات کشاورزی دیم در بخش حبوبات، غلات، دانههای روغنی و گیاهان علوفهای شده است.