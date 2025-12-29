به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جعفر جعفرزاده افزود: از مجموع طرح‌های پژوهشی ۳۴ درصد به حبوبات ۳۴ درصد به غلات ۲۱ درصد به دانه‌های روغنی و ۱۱ درصد نیز به گیاهان علوفه‌ای اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: در کنار این تعداد طرح تحقیقاتی تعداد ۹ عنوان طرح نیز در حوزه تحقیقی و ترویجی کشاورزی دیم از سوی محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم طی یک سال اخیر به انجام رسیده است.

جعفرزاده گفت: در این مدت تعداد ۲۰ رقم جدید شامل نخود، خلر، جو، گندم نان، گندم دوروم و گلرنگ علوفه‌ای معرفی شده است.

این موسسه تعداد پنج ایستگاه در مناطق مختلف کشور شامل ستاد موسسه و ایستگاه مناطق سردسیر در مراغه، ایستگاه مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان و ایستگاه مناطق سرد و کوهستانی غرب در منطقه قاملو کردستان دارد.

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران تاکنون موفق به ارائه تعداد ۱۳۲ رقم جدید در تولیدات کشاورزی دیم در بخش حبوبات، غلات، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای شده است.