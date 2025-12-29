شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسببت روز بصیرت از مردم اصفهان دعوت کرد سه شنبه ساعت ۹ صبح با حضور در میدان انقلاب بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:یوم‌الله ۹ دی، نماد درخشان بلوغ سیاسی، همبستگی اجتماعی و حضور مسئولانه ملت ایران در صیانت از مسیر انقلاب اسلامی است. این روز تاریخی، جلوه‌ای روشن از آن حقیقت بنیادین است که هرگاه انسجام ملی، آگاهی عمومی و پیوند مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب در کنار یکدیگر قرار گیرد، پیچیده‌ترین چالش‌ها نیز خنثی و مسیر پیشرفت کشور هموار خواهد شد.

۹ دی یادآور نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی است؛ حضوری که نه از سر هیجان، بلکه برخاسته از فهم عمیق شرایط، اعتماد به راه انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور شکل گرفت. این سرمایه اجتماعی گران‌سنگ، همواره عامل اصلی عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی بوده و امروز نیز به‌عنوان پشتوانه‌ای راهبردی در برابر فشارها، تحریف‌ها و جنگ اراده‌ها ایفای نقش می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، از عموم مردم آگاه و انقلابی ایران اسلامی دعوت کرد با حضور خود در مراسم‌های بزرگداشت این روز که در ایام پیش‌بینی‌شده در سراسر کشور برگزار می‌شود، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب را به نمایش بگذارند.

این مراسم در اصفهان، روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۹ صبح در میدان انقلاب و با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار «رسول سنایی راد»، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا برگزار خواهد شد.