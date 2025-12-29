به گزرش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه شامل کتاب‌هایی است که درباره حضرت علی ع به چاپ رسیده است.

کتاب های، ۱۲ قصه از امام علی و یارانش، هدیه شیرین، کفشهای وصله دار، پدرمهربان، امیر سکوت و عدالت، امام علی و پرنده از جمله آثاری است که دراین نمایشگاه در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

کتابخانه حضرت ولیعصر عج در سال ۱۳۷۲ با زیر بنای ۵۵۰ متر در منطقه ۴ تهران افتتاح شد.

دارای اتاق اختصاصی کودک، به منظور ارائه خدمت به مخاطبان کودک و خردسال، دارای ۴۸۰۰ نسخه کتاب به تفکیک رده سنی و چهار عنوان نشریه برای کودکان، به همراه برگزاری برنامه های قصه گویی و نقاشی و مسابقه کتابخوانی در محفل ادبی قصه های کهن مناسب کودکان می باشد.

بخشی از مخزن کتابخانه به کتب مخصوص گروه سنی اعضای نوجوان اختصاص دارد که دارای فضای جداگانه و اختصاصی در کنار مخزن می باشد. این بخش دارای ۹۵۰ نسخه کتاب با موضوعات متنوع متناسب نوجوانان می باشد.