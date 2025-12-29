بازتاب نمایش تماشایی آسمان ایران با شلیک ۳ ماهواره به فضا
پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف جهان داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محور گزارشهای رسانهای جهان درباره پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره ایرانی و بازتاب پیشرفت چشمگیر صنعت فضایی کشور، همزمان با تداوم تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه این حوزه بود.
پرتاب روز یکشنبه ۳ ماهواره ایرانی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» به فضا در رسانههای عبری نیز بازتاب گستردهای داشت و آن را «پیام ایران» در آستانه دیدار نتانیاهو و ترامپ ارزیابی کردند.
«جروزالم پست» در گزارشی نوشت: «ایران روز یکشنبه ۳ ماهواره ساخت داخل را از یک سایت روسی به فضا پرتاب کرد؛ آنهم درست در زمانی که نتانیاهو در راه ملاقات با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای گفتوگو درباره تهدید ایران و سایر مسائل منطقهای است».
این گزارش تأکید کرده است که مقامهای اسرائیلی این پرتابها را بهعنوان نشانهای از شکست تلاشهای تلآویو و واشنگتن برای تحمیل توازن قدرت جدید بر ایران پس از جنگ ۱۲ روزه تفسیر کردهاند.
رسانههای معتبر خارجی، از خبرگزاریهای بینالمللی گرفته تا روزنامهها و شبکههای تحلیلی، هر یک از زاویهای متفاوت به این پرتاب پرداختند؛ برخی بر ابعاد فنی و همکاری فضایی ایران و روسیه تمرکز کردند و برخی دیگر، آن را در چارچوب تحولات ژئوپلیتیکی تحلیل کردند. بررسی این بازتابها، تصویری روشن از نگاه و روایت رسانههای خارجی نسبت به برنامه فضایی ایران و پیامدهای احتمالی آن ارائه میدهد.
خبرگزاریهای معتبر بینالمللی، از جمله رویترز در پوشش این رویداد اعلام کردند که ۳ ماهواره ایرانی با همکاری روسیه و توسط موشک سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی به مدار نزدیک زمین پرتاب شدهاند.
رویترز در گزارش خود؛ ضمن اشاره به نام و کاربری ماهوارهها، این پرتاب را در چارچوب تداوم برنامه فضایی ایران و همکاریهای فنی تهران و مسکو ارزیابی کرده است....