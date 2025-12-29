به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره زندان نیشابور گفت: در آستانه میلاد با سعادت مولی الموحدین، حضرت علی (ع) و روز پدر، با حضور علی نعمتی، بازیکن نیشابوری و با اخلاق تیم ملی فوتبال کشور، ۸ زندانی بدهکار مالی و نیازمند از زندان آزاد شدند.

حمیدرضا باقریان افزود: از این تعداد زندانی، ۶ نفر با کمک مالی بازیکن تیم ملی فوتبال و ۲ نفر نیز با کمک ستاد دیه استان از زندان آزاد گردیدند.

وی ادامه داد: میزان کل بدهی زندانیان معسر مبلغ ۵۲۱ میلیون و ۵۰۰ تومان بوده که ۴۷۰ میلیون و ۵۰۰ تومان از سوی علی نعمتی و ستاد دیه استان بوده و ۵۱ میلیون تومان گذشت شاکیان پرونده با پیگیری واحد مددکاری زندان بوده است.