به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، در جریان بازدید از این شهرک صنعتی گفت: این شهرک صنعتی یکی از شهرک‌های صنعتی تخصصی در حوزه صنعت سنگ در استان اصفهان و کشور به شمار می‌رود و در جلسه امروز، تصمیمات و مصوباتی خوبی با هدف ارتقای سطح ایمنی، خدمات و زیرساخت‌های این شهرک به تصویب رسید.

محمد جواد بگی افزود: از جمله این مصوبات می‌توان به تخصیص یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی همزمان با تکمیل محوطه‌سازی ساختمان آتش‌نشانی، به منظور افزایش سطح ایمنی شهرک و همچنین تأمین روشنایی ۱۰ واحد صنعتی و اجرای عملیات آسفالت و محوطه‌سازی معابر شهرک، حداکثر تا سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵اشاره کرد.

وی ادامه داد: احداث سالن اجتماعات، خلع ید اراضی راکدی که از طریق چند واحد صنعتی بدون بهره‌برداری باقی مانده‌اند و نیز تأمین آب پایدار شهرک صنعتی نگین، از دیگر برنامه‌ها و مصوبات مهم این جلسه است که با جدیت پیگیری خواهد شد.